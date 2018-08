pomaranczowoczarny 2 godziny temu Oceniono 24 razy 6

Moim zdaniem sam zainteresowany zrobił ten zamach by mieć powód do czystek. Większość w Polsce nie zdaje sobie sprawy, że idziemy podobna drogą jak Wenezuela, tam też jak szło to się rozdawało kasę i kupowało ludzi. Jak Wenezuelczyk jeszcze kilka lat temu wyjeżdżał za granicę dostawał od państwa kieszonkowe 5000$ które miał na drobne wydatki a obecnie pracują za kilka dolarów albo i mniej. Inflacja jest niesamowita i nasza największa z lat 90 to jest mały pikuś przy ichniejszej, są w korkociągu bez wyjścia, tam musi dojść do katastrofy.