Makabryczna zbrodnia w Moskwie. Trzy nastolatki zabiły. "Traktował nas jak niewolnice"

Oskarżone siostry Khachaturyan z Rosji mają 17,18 i 19 lat. Twierdzą, że zabiły ojca Michaiła, bo przez lata się nad nimi znęcał i traktował jak niewolnice. Ciało 57-latka odnaleziono 27 lipca na klatce schodowej w jednym z apartamentów w Moskwie.

Moskwa: trzy siostry zabiły ojca

Wyniki sekcji zwłok wykazały, że mężczyzna zginął od 40 ran kłutych, zadanych najprawdopodobniej nożem, oraz uderzeń młotkiem w głowę. Na twarzy ofiary znaleziono także ślady gazu pieprzowego.



Córki mężczyzny przyznały się do winy. Trafiły do aresztu, w którym pozostaną przynajmniej do 28 września. Nastolatki tłumaczą, że ojciec nie pozwalał im się uczyć, groził bronią i traktował jak niewolnice. Twierdzą, że zainstalował w domu kamery i kazał im chodzić nago.

Traktował nas jak niewolnice. Nie pozwalał nosić normalnych ubrań, nie mogłyśmy korzystać z internetu. Zainstalował w domu kamery, bo chciał śledzić każdy nasz krok. Nie pozwalał nam chodzić do szkoły. Najgorsze było to, że kazał nam chodzić nago po mieszkaniu. Groził, że nas zabije

- opowiadała przed sądem 19-letnia Kristina.

W sprawie pojawiają się niejasności. Agencja TASS podała, że wedle zeznań jednej z sióstr ojciec zgwałcił jedną ze swoich córek. Z kolei prawnik 17-latki, cytowany przez BBC, które powołuje się na rosyjskie RBC News, powiedział, że najprawdopodobniej ojciec nie wykorzystywał seksualnie córek, jednak ostateczne rozstrzygną to zaplanowane badania medyczne.

Jak podaje BBC, zdaniem śledczych 17-letnia Maria miała dźgnąć ojca nożem 35 razy, podczas gdy jej siostry - 18-letnia Angelina i 19-letnia Kristina uderzały w jego głowę młotkiem. Wcześniej prysnęły mu w twarz gazem pieprzowym, by go obezwładnić. Nieletniej Marii grozi do 10 lat więzienia. Jej siostrom - do 20 lat.

Na oficjalnym twitterze Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej ujawniono nagranie, które pokazuje reakcję jednej z nastolatek po zabójstwie ojca. Widać, jak dziewczyna wchodzi i wychodzi z mieszkania oraz zakrywa twarz rękami.

Moskiewscy śledczy badają wideo z kamer zainstalowanych przy wejściu do domu, w którym trzy siostry zabiły ich ojca

- czytamy na Twitterze Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

