Raport ekspertów ONZ: Korea Północna nie wstrzymała programu rakietowego i jądrowego

Raport składa się z 62 stron. Opiera się na danych, które zbierane były od października 2017 do marca 2018 roku. Zawiera uwagi dotyczące naruszeń, których dopuszcza się północnokoreański reżim.

Nielegalna metoda ship-to-ship

Z dokumentu wynika, że Korea Północna unika sankcji nałożonych przez ONZ, na masową skalę wykorzystując nielegalną metodę ship-to-ship w celu transferu produktów ropopodobnych. Transfery tych produktów odbywać się mają na 40 statkach przy udziale 130 spółek. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku północnokoreańskie państwo zaopatrzyło się w ponad pół miliona baryłek produktów ropopochodnych.

Według raportu, Korea Północna narusza także zakaz eksportu węgla, żelaza, owoców morza i innych produktów. Przy tych operacjach Korea współpracować miała z partnerami z Chin oraz Indii. Od października 2017 roku do marca 2018 dochody północnokoreańskiego reżimu wyniosły z tego tytułu prawie 14 milionów dolarów.

Syryjscy pośrednicy

Dodatkowo Pjongjang wykorzystuje syryjskich pośredników do sprzedawania broni do Jemenu, Libii i Sudanu. Operacjami tymi dowodzić ma syryjski handlarz bronią - Hussein Al-Ali. W 2016 roku wynegocjował on "protokół współpracy" pomiędzy rebeliantami z szyickiego ruchu Huti a stroną północnokoreańską.

W odpowiedzi na listopadową próbę międzykontynentalnej balistycznej rakiety Hwasong-15 Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie nałożyła na Koreę Północną sankcje obejmujące ograniczenie dostaw surowców energetycznych oraz zobowiązanie krajów członkowskich ONZ do odsyłania północnokoreańskiej taniej siły roboczej.

Tymczasem, przebywający na forum regionalnym krajów ASEAN w Singapurze, szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo zaapelował, by nie zmniejszać presji na reżim w Pjongjangu w związku z jego zobowiązaniem się do "denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego".