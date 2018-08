KE wydała opinię w sprawie pytań SN. "Decyzja należy do Trybunału Sprawiedliwości UE"

plutoniczna godzinę temu Oceniono 34 razy 24

Prezydent Duda ma problem, który wypomniał mu poseł PO Krzysztof Brejza.

Otóż, gdy w 2006 roku pełnił rolę podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w ramach opiniowania skutków ewentualnego podpisania Traktatu Lizbońskiego przekonywał, że przyznanie prawa do stawiania pytań prejudycjalnych do TSUE Sądowi Najwyższemu to krok we właściwym kierunku. Jak sam przekonywał, jest to sąd o bardzo wysokich kwalifikacjach merytorycznych.



Zarówno minister sprawiedliwości, jak i prezydent RP są przedstawicielami władzy WYKONAWCZEJ, która zgodnie z zasadą trójpodziału władzy powołana jest po to, by stosować prawo stworzone przez władzę USTAWODAWCZĄ pod kontrolą władzy SĄDOWNICZEJ.

Pomysł, by prezydent zamiast wykonywać obowiązujące prawo i rozstrzygnięcia sądów, decydował arbitralnie o ich obowiązywaniu wykracza drastycznie poza kanony państwa prawa.



duduś, słyszysz??

lepiej się ogarnij, bo czeka cie nie tylko TS ale i odpowiedzialność karna.