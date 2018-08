Sztokholm. Policja zastrzeliła 20-latka z zespołem Downa, który niósł pistolet zabawkę

white_lake 2 godziny temu Oceniono 14 razy 8

to, co się ostatnio wyprawia w niektórych krajach europejskich, stanowi ogromne wyzwanie dla sił bezpieczeństwa, policja musi poradzić sobie z rosnącym zagrożeniem dla społeczeństwa, jakoś to społeczeństwo chronić, a równocześnie sama staje się celem ataków, i to ze strony zdziczałych czy przestępczych grup (np. obrzucanie kamieniami w migranckich dzielnicach), ze strony lewackich ekstremistów, jak i ze strony tzw. środka społeczeństwa, które by chciało, żeby wszystko odbywało się w białych rękawiczkach, chce mieć skutecznie zapewnione bezpieczeństwo, ale nie płacić za to żadnej ceny,

ludzie, którzy nigdy nie znaleźli się w podobnej sytuacji, są zawsze pierwsi do krytyki,

niedawno w Niemczech policja zastrzeliła napastnika z siekierą, zranił kilka osób, komentarze polityków (Zieloni): niedobra policja, dlaczego zabili, przecież mogli mu strzelić w nogi (!)

ręce opadają...

ja policjantom nie zazdroszczę i bardzo jestem wdzięczna, że komuś jeszcze chce się wykonywać ten zawód

ale takich ludzi jest coraz mniej, bo to kiepska płaca i niewyobrażalny stres, więc niedługo wszyscy będziemy w ciemnej d...