Trzech alpinistów zginęło na Mont Blanc. Szli bez przewodnika, spadli w szczelinę

Byłem na blancu w 2001. Wejście klasycznie-przez Gouter, zejście lodowcem Bossons. Widziałem tylko parę Japończyków z przewodnikiem (na niemal setkę-na oko-ludzi). My się pod Gouterem jeden dzień aklimatyzowaliśmy, a ich przewodnik (oni sami napierali) wziął na szczyt 'z biegu'. Po zejściu do Goutera wyglądali mega słabo (wg mnie-brak aklimatyzacji) i nie do końca kojarzyli jak byli na szczycie. Nie zawsze więc przewodnik jest potrzebny....zawsze potrzebne są: przygotowanie i zdrowy rozsądek.