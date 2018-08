Góra Kebnekaise w Szwecji ma dwa główne wierzchołki. Pierwszy, wysunięty bardziej na południe, jest pokryty lodową czapą, drugi zaś, znajdujący się na północy, jest pozbawiony lodu.

Szwecja. Najwyższy szczyt już nie jest najwyższy

Pierwszy z nich do niedawna był najwyższym szczytem Szwecji. Był, ponieważ - jak wynika z obliczeń szwedzkich naukowców - śnieg znajdujący się na górze topnieje w zastraszającym tempie. - Nigdy nie widziałem tak roztopionego śniegu na południowym szczycie, jak tego lata - stwierdził w środę cytowany przez The Guardian Gunhil Rosqvist, profesor z Uniwersytetu w Sztokholmie oraz szef stacji badawczej nieopodal góry.

14 centymetrów dziennie

Rosqvist wyliczył że od 2 do do 31 lipca południowy szczyt zmalał o cztery metry. Oznacza to, że w dziennie z powodu rekordowo wysokiej temperatury tracił ok. 14 centymetrów śniegu. - Dzieje się to bardzo szybko. Rezultatem tego upalnego lata będzie rekordowa utrata śniegu i lodu w górach - stwierdził badacz.

Według ostatnich pomiarów, szczyt południowy mierzył 2097 metrów, czyli nadal był wyższy od swojego północnego brata. Różnica była wtedy jednak niewielka - wynosiła zaledwie 20 cm. - Prognozy przewidują, że od 1 sierpnia południowy szczyt będzie niższy niż północny szczyt - stwierdził Rosqvist.

W ubiegłym południowy szczyt był wyższy o ok. 2 metry od północnego. Szacuje się, że przez ostatnie 20 lat wierzchołek z powodu topnienia zmniejszał się o metr rocznie.