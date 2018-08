Papież Franciszek zmienia katechizm. Chodzi o karę śmierci. "Jest niedopuszczalna"

Papież Franciszek w czwartek zmienił paragraf 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego dopuszczający stosowanie kary śmierci. Przepis został ustanowiony w 1992 r. za pontyfikatu Jana Pawła II.

Papież Franciszek zmienił katechizm

"Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym napastnikiem" - czytamy w katechizmie, w rozdziale zatytułowanym "Poszanowanie godności człowieka". Mimo to Kościół opowiadał się, by częściej, jeśli jest to rozwiązanie wystarczające, stosować kary "bezkrwawe".

Kara śmierci "niedopuszczalna". Kościół chce jej zniesienia

Jak informuje portal www.vaticannews.va po zmianie wprowadzonej przez papieża Franciszka Kościół uznaje karę śmierci za niedopuszczalną. "Dziś coraz bardziej umacnia się świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej, rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo" - brzmi nowa wersja katechizmu. W zmienionym paragrafie możemy przeczytać, że obecne sposoby ograniczania wolności "gwarantują należytą obronę obywateli, a jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win".

Dlatego też Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie

- czytamy w katechizmie.