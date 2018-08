Pierwszy raz głosowali w wyborach bez dyktatora. Dwa dni po tym armia strzela do protestujących

Mieszkańcy Zimbabwe głosowali w pierwszych wyborach po obaleniu rządzącego od prawie 40 lat Roberta Mugabe. 94-letni dzisiaj były prezydent został pokojowo odsunięty od władzy w ubiegłym roku i po raz pierwszy od uzyskania niepodległości jego nazwisko nie znalazło się na kartach wyborczych.

93-letni Robert Mugabe został odsunięty od władzy w listopadzie 2017 r. przez szefa armii i swoich partyjnych towarzyszy Fot. Themba Hadebe / AP Photo

Do urn poszło 70 procent uprawnionych, do lokali wyborczych ustawiały się kolejki.

Emmerson Mnangagwa - dawny współpracownik Mugabe, który przyczynił się do jego obalenia - kandydował z ramienia rządzącej partii Zanu-PF. Głównym kandydatem opozycyjnym był Nelson Chamisa. Po zakończeniu głosowania obaj wiodący kandydaci stwierdzili, że wygrali głosowanie - i zarzucali sobie wzajemnie fałszerstwa. Komisja wyborcza w Zimbabwe twierdzi, że wybory przebiegły uczciwie. Unijna misja obserwacyjna zwróciła uwagę na opóźnienie ogłoszenia wyników głosowania oraz "nierówne szanse kandydatów".

1.08.2018, Harare, zamieszki po wyborach prezydenckich. Fot. Tsvangirayi Mukwazhi / AP Photo

"Podburzanie do przemocy"

Z czasem spłynęła informacja, że rządząca Zanu-PF - dawna partia Mugabe - wygrała wybory parlamentarne i zdobędzie większość mandatów. Jednak komisja przez trzy dni po głosowaniu nie ogłosiła wyniku wyborów prezydenckich. W stolicy kraju Harare wybuchły protesty opozycji, która mówi o sfałszowaniu wyborów. Policja odpowiedziała na nie armatkami wodnymi i gazem łzawiącym. Później na ulice wyprowadzono wojsko, które strzelało z ostrej amunicji. Zginęło co najmniej trzy osoby.

Mnangagwa oskarżył opozycję i swojego konkurenta Chamisę o "podburzanie do przemocy". Agencja AP zwraca uwagę, że jeśli komisja wyborcza ogłosi zwycięstwo Mnangagway, to może to doprowadzić do kolejnej fali protestów i przemocy na ulicach Harare. ONZ zaapelowało do władz o "powściągliwość i odrzucenie jakichkolwiek form przemocy w oczekiwaniu na wyniki wyborów.

Mieszkańcy Zimbabwe po pozbyciu się dyktatora Mugabe liczą na pokojowe i demokratyczne zakończenie wyborów, co oznaczałoby nie tylko demokratyzację państwa, ale też możliwość zniesienia zachodnich sankcji i w efekcie - poprawę sytuacji gospodarczej.

Obalenie "najstarszego dyktatora Afryki"

93-letni Robert Mugabe był jednym z najdłużej rządzących przywódców Afryki. Za jego czasów opozycja była torturowana i wtrącana do więzień, a władze oskarżano o systematyczne fałszowanie wyborów. Dramatycznie pogarszała się też sytuacja gospodarcza kraju, a 10 lat temu inflacja sięgała milionów procent.

Mugabe został obalony w zeszłym roku przez wojsko. "To nie zamach stanu. Prezydent jest cały i zdrowy" - ogłosiła armia Zimbabwe po przejęciu kontroli nad budynkiem państwowej telewizji. W nocy na ulicach stolicy kraju pojawiły się czołgi i padły strzały.

Po kilku dniach prezydent przystał na postawione mu ultimatum i ustąpił z urzędu. Do czasu wyborów zastąpił go Emmerson Mnangagwa.