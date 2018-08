adirun godzinę temu Oceniono 6 razy -2

Przerażeni ludzie? Debile. Przecież to by nigdy nie wybuchło, a wystarczyło by ugasić gaśnicą. Co innego gdyby miało to miejsce w powietrzu..

Jednak ręka Boska jest na pulsie.

Bardziej zastanawiające jest to, dlaczego taki news tak szybko obiega cały świat w pare sekund. Czyżby producentom telefonów pewnych marek z bardziej pojemnymi bateriami zależało na zwiększeniu sprzedaży?