Polka próbuje zablokować występ Cejrowskiego. Ten odpowiada: "A tej pani śmierdzi z gęby"

BUAHAHAHHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHA!



Uwaga lewactwo jusz niedlugo bendzie POtkladac bomby by wyrazic sfojom frustracje i ukarac zwyklych ludzi rze sie ih nie sluchajom.

A najlepsze jest to rze tej lewaczce nie pszekadza rzycie w kraju ktury wychodzi z uni europejskiej. Gdyby Polska chciala wyjsc to by sie premier Polski musial 10 razu tlumaczyc przed timmermansem pszed kamerami a KODziarstwo by dostalo oblendu jak ih ten czlonek co skakal Panom Policjantom na glowe !



BUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHAHAHA!