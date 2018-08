Polska ciężarówka cudem uniknęła zderzenia z pociągiem. Słowacy pokazują nagranie ku przestrodze

Słowacka policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać zdarzenie. Kierowca polskiej ciężarówki podjechał do przejazdu kolejowego w miejscowości Turany (ok. 50 km od granicy z Polską) we wtorek ok. godziny 7 rano.

Auto wjechało na tory w momencie opuszczania barierek. Pierwsza z nich uderzyła w pojazd i złamała się. Druga barierka opadła całkowicie, blokując TIR-a na torach. Kierowca staranował ją i zjechał sekundy przed przejazdem pociągu.

Słowacja. Polskiemu kierowcy grozi więzienie

Policja bada sprawę. 43-latek z Polski został oskarżony o stworzenie poważnego zagrożenia w ruchu - podaje portal aktuality.sk. Funkcjonariusze na razie nie ustalili, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.

Kierowca był trzeźwy. Grozi mu od sześciu miesięcy do trzech lat więzienia. Słowacki portal przypomniał, że w lipcu trzy lata temu polska ciężarówka zderzyła się z pociągiem pendolino w Czechach. Wtedy zginęły dwie osoby, a wielu zostało rannych.