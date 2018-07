To już nie jest zwykłe letnie ciepło. W Europie temperatura przekracza normalny poziom o kilka, a nawet kilkanaście stopni Celsjusza - wynika z analizy ekspertów od pogody z AccuWeather. A jakie są przewidywania na kolejne dni? Im dalej na zachód Europy, tym ma być goręcej.

Ekstremalna pogoda w Europie

31 st. C w Londynie, 35 st. C w Berlinie, 40 st. C w Madrycie, 43 w Sewilli - podaje AccuWeather. Niewykluczone, że temperatura podskoczy do 49 st. C w południowo-zachodniej Hiszpanii i części południowej Portugalii - mówi meteorolog Tyler Roys. To prognoza pogody na nadchodzący weekend. Pogoda według Windy.com dla tych rejonów wskazuje nawet 47 st. C.

Brytyjskie MetOffice podaje z kolei: na południowym zachodzie Francji 40 st. C, w południowej Hiszpanii 48 st. C.

W Polsce trwa fala upałów, której kulminacja dopiero przed nami. Najcieplej ma być w środę - nawet 36 st. C.

Pamiętajcie, by chronić się przed upałem. Jeśli to możliwe, lepiej nie wychodzić na słońce. Należy pić dużo wody.