Straż rejsu turystycznego zastrzeliła niedźwiedzia polarnego. "Szanujemy naturę i zwierzęta"

Niestety człowiek to największy szkodnik . Po co wozić turystów na tereny będące we władaniu zwierząt? Tam człowiek jest intruzem. Co by powiedział każdy z wycieczkowiczów gdyby do jego ogródka przywozili ciekawskich.aby pokazać jak żyje?