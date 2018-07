Studentka blokowała samolot, by zatrzymać deportację młodego Afgańczyka. Smutny finał historii

Elin Ersson przed startem samolotu ze Szwecji do Stambułu wstała i odmawiała zajęcia miejsca. Z tego powodu samolot nie mógł wystartować - i o to chodziło. A dokładnie o zablokowanie deportacji mężczyzny z Afganistanu. Szwedka powiedziała załodze, że nie usiądzie, dopóki Afgańczyk nie wyjdzie na zewnątrz. Ostatecznie 52-letni mężczyzna opuścił samolot. Jednak - jak opisuje Deutsche Welle - w samolocie nie było mężczyzny, którego deportację chciała zatrzymać.

Wcześniej z aktywistką skontaktowała się rodzina 26-letniego Ismaila Khawarego. Poprosili o pomoc w zatrzymaniu ich bliskiego w kraju. Według informacji, którymi dysponowali, on oraz inny, 52-letni Afgańczyk mieli być deportowali właśnie tym lotem przez Stambuł do Kabulu. Jednak tylko starszy mężczyzna znalazł się na pokładzie.

Studentka kupiła bilet i udało jej się opóźnić deportację nie tego mężczyzny. Władze zapewniają jednak, że ostatecznie i tak zostanie wysłany do Afganistanu. Tymczasem Ismail Khawari poleciał do Kabulu dzień po akcji protestacyjnej. O całym zajściu dowiedział się już po wylądowaniu.

Khawari: Nie mam w Afganistanie nikogo

Deutsche Welle rozmawiało z 26-latkiem po jego przyjeździe do Afganistanu. Mówił, że nie zna szwedzkiej studencki, ale dziękuje jej za protest. - Pokazała wielkie człowieczeństwo - stwierdził.

Khawari powiedział, że jego matka i dwie siostry żyją w Szwecji. On sam urodził się w Afganistanie, ale w wieku sześciu lat jego rodzina uciekła do Iranu. Później przenieśli się do Szwecji. 26-latek trzykrotnie ubiegał się o azyl i otrzymał odmowę. Chciał spróbować złożyć wniosek w Niemczech, a gdy to się nie udało, wrócił do Szwecji. Wtedy został aresztowany i po ośmiu miesiącach - deportowany. Zarzucał władzom, że ośrodki dla deportowanych są jak więzienia, a strażnicy są rasistowscy.

Mężczyzna nie zna nikogo w Afganistanie. Jego jedyny znajomy to inna osoba, którą spotkał w ośrodku deportacyjnym.