Polscy strażacy mieli niespodziewanego gościa. Odwiedziła ich szwedzka księżniczka Wiktoria

Strażacy z Polski byli entuzjastycznie witani przez mieszkańców Szwecji, gdy ponad tydzień temu pojechali tam gasić pożary lasów. 139 funkcjonariuszy dołączyło do strażaków ze Szwecji i innych państw UE.

Teraz strażaków w prowincji Hälsingland - w tym misję z Polski - odwiedziła następczyni tronu księżniczka Wiktoria oraz jej mąż książę Daniel. Zdjęcia z wizyty pary książęcej zamieszczono na oficjalnej stronie szwedzkiej rodziny królewskiej. "Para książęca przeprowadziła wizyty, po pokazać swoje uznanie dla funkcjonariuszy i wolontariuszy, którzy pracują przy akcji gaśniczej" - czytamy na stronie.

Dowódca polskich strażaków, brygadier Michał Langner, powiedział, że wizyta była "miła i zaskakująca" i dodatkowo zmotywowała do pracy - informuje RMF FM. - Na pewno strażacy do końca życia nie zapomną tej misji - dodał. Wizyta była niezapowiedziana - do pracujących strażaków podjechało kilka aut, w tym jedno, w którym była księżniczka.

Zdjęcie polskich strażaków zamieścił na Twitterze także szef MSWiA Joachim Brudziński.

139 strażaków z Polski walczy z pożarami w Szwecji

W weekend polscy strażacy kolejny dzień gasili płonące lasy. Polacy działają w obszarze, w którym jest największa liczba dużych pożarów - informował w radiowej Jedynce rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frątczak.

Według danych szwedzkiego rządu są jeszcze 22 ogniska pożarów, które zajmują obszar 25 tysięcy hektarów.

W piątek strażacy z Polski przekazali dwa ugaszone obszary Szwedom. Pierwszy liczył tysiąc hektarów, drugi 2,5 tysiąca. Po tym do ugaszenia Polacy mieli jeszcze trzeci obszar zajmujący 2 tysiące hektarów. - Pracujemy przez 24 godziny - poinformował Paweł Frątczak.

8 państw Unii Europejskiej i Norwegia wysłały do Szwecji grupy strażaków oraz sprzęt gaśniczy, w tym samoloty. Polska - 139 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 44 pojazdy.