Śmierć zachodnich turystów w Tadżykistanie. Władze: To nie był wypadek drogowy

Ludziom bez wyobraźni wydaję się, że na rowery po Tadżykistanie ( ale też np. Afganistanie, Etiopii lub Boliwii) można wybrać się jak po Austrii czy Słowienii....

Jak to wygląda w praktyce?

Mój znajomy wybrał się z żonką na wycieczkę po ....Kaukazie.

Po powrocie ( cud jedyny ) pytam czy było bezpiecznie. Odpowiedział : Oczywiście! Wystarczył zapas sztang pamierosów na łapówki!

Na pytanie, co by się stało, gdyby papierosów na łapówki albo zabrakło albo oczekiwania drugiej strony byłyby większe i/lub inne - nieodpowiedział.