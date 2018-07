Zagadka zaginięcia malezyjskiego boeinga nie została rozwiązana. Śledczy się poddali

Podczas prezentacji raportu poświęconego rejsowi MH370 śledczy poinformowali, że nie udało im się ustalić przyczyn zaginięcia samolotu. W opinii rodzin osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny, przedstawiony dziś raport nie zawiera nowych informacji o sprawie.

Dwa miesiące temu władze Malezji zdecydowały się na odwołanie prywatnej operacji poszukiwania wraku samolotu. Wcześniej oficjalne poszukiwania związane z tworzeniem podwodnych map oceanu, w rejonie gdzie maszyna mogła zakończyć lot, koordynowały władze Australii, a współfinansowały władze Malezji i Chin.

Tajemnica lotu MH370

Boeing 777 linii Malaysia Airlines lecący z Kuala Lumpur do Pekinu zniknął z radarów 8 marca 2014 roku nad Morzem Południowochińskim. Na pokładzie zaginionej maszyny znajdowało się 239 osób. Do tej pory, u wybrzeży Afryki udało się odnaleźć jedynie fragmenty poszycia samolotu, które zostały przyniesione z prądami morskimi. Nie dały one jednak odpowiedzi na pytanie, co stało się z feralnym rejsem MH370.

Eksperci: To mogło być rozszerzone samobójstwo

Katastrofa lotu MH370 należy do najbardziej tajemniczych w historii.Nową teorię na ten temat zaprezentowali w maju eksperci lotniczy w programie "60 minut. Australia". Międzynarodowa grupa ekspertów, z którą rozmawiali autorzy programu, uważają, że pilot Zaharie Ahmad Shah mógł celowo doprowadzić do katastrofy, by popełnić rozszerzone samobójstwo. Wg jednego z ekspertów, pilota i instruktora Simona Hardy'ego, kapitan wybrał taki kurs samolotu, który utrudnił jego wykrycie i odnalezienie wraku. Miał m.in. lecieć w taki sposób, aby nie wykryły go ani tajskie, ani malezyjskie radary.