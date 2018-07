Nowa Zelandia wprowadza przepisy dla ofiar przemocy domowej. Dostaną 10 dni płatnego urlopu

Po ogłoszeniu wyników głosowania, część parlamentarzystów klaskała i wiwatowała.

Ustawa to efekt siedmiu lat pracy Jan Logie, parlamentarzystki Zielonych, która przed wejściem do polityki pracowała w ośrodku pomocy kobietom.

Przeciwnicy ustawy, Nowozelandzka Partia Narodowa, argumentowali, że prawo będzie niosło za sobą zbyt duże koszta dla małych i średnich przedsiębiorstw i - jak podaje "The Guardian" - "zniechęci pracodawców do zatrudniania osób, wobec których istnieje podejrzenie, że mogą być ofiarami przemocy domowej".

Nowa Zelandia ma jedne z najgorszych w krajach rozwiniętych statystyk jeśli chodzi o przemoc domową - policja przeprowadza interwencję w związku z takim rodzajem przemocy co cztery minuty.

Przemoc nie uznaje podziału na pracę i dom

Jan Logie uważa, że nowe rozwiązania są pierwszym krokiem w walce z przemocą domową, a częścią inicjatywy jest wskazanie społecznej odpowiedzialności wokół problemu przemocy. Parlamentarzystka podkreślała, że nie można pozostawiać całej policji i należy zrozumieć, że wszyscy możemy pomóc pokrzywdzonym.

Wyjaśniała również, że przemoc domowa nie uznaje podziału między pracą i życiem prywatnym. - Badania wskazują, że duża część oprawców stosuje również przemoc związaną z pracą ofiary - stalkują ją, wydzwaniają, grożą jej i kolegom z pracy. Często robią to, by zmusić ofiarę do odejścia z pracy, a w rezultacie - by była bardziej zależna od oprawcy - mówiła.

Prawo dobre również dla pracodawców

Aktywistki zajmujące się prawami kobiet podkreślają, że ustawa nie będzie magicznym rozwiązaniem problemu przemocy, ale to duży krok w dobrą stronę. - Musimy jasno powiedzieć, że to leży w interesie pracodawcy - pomagając w ten sposób, zachowają wartościowych pracowników i poprawią ich produktywność - powiedziała Holly Carringron, rzeczniczsa organizacji na rzecz ofiar przemocy domowej Shine.

Innym krajem, który wprowadził podobne prawo są Filipiny. Tam również ofiara może wziąć 10 dni wolnego w takich sytuacjach. Rozwiązania tego typu stosują też niektóre prowincje Kanady.