Putin zaprasza Trumpa do Moskwy. Twierdzi, że rozmowy telefoniczne nie są wystarczające

Władimir Putin zaznaczył, że rozmowy telefoniczne z Donaldem Trumpem nie są wystarczające. Rosyjski powiedział, że zarówno on jak i prezydent Stanów Zjednoczonych są w jego opinii gotowi do bezpośrednich rozmów. Zaproszenie to jak na razie nie zostało potwierdzone przez stronę amerykańską.

Rosyjski polityk zastrzegł jednak, że warunki spotkania muszą być bardziej klarowne by szczyt miał sens. Podkreślił także, że pomimo różnic wzajemne kontakty nadal mają miejsce i są kontynuowane.

Odnosząc się do kwestii ekonomicznych Władimir Putin zapewnił, że Rosja nie zamierza odrzucać amerykańskiej waluty oraz, że nie powinna ona być używana jako oręż. Jego zdaniem to amerykańskie sankcje przeciwko Rosji podważają zaufanie do dolara. Uspokajał jednak, że Rosja nie zamierza czynić żadnych gwałtownych posunięć w tym względzie. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w ostatnim czasie sporo na znaczeniu zyskuje chińska waluta.

Blamaż w Helsinkach i jego konsekwencje

Zaledwie kilka dni temu Biały Dom poinformował, że do drugiego spotkania Trump-Putin dojdzie dopiero w 2019 roku, a więc po zakończeniu federalnego śledztwa ws. wpływania przez Moskwę na wynik wyborów prezydenckich w USA. Wcześniej planowano, że spotkanie odbędzie się na jesieni tego roku w Białym Domu.

Po spotkaniu prezydentów USA i Rosji na Donalda Trumpa spadła fala krytyki. Podczas konferencji prasowej powiedział bowiem, że wierzy w zapewnienia Putina, że Rosja nie ingerowała w wybory prezydenckie w Stanach, choć przeciwne stanowisko na ten temat mają amerykańskie służby wywiadowcze. Od prezydenta odcięli się wówczas m.in. kongresmeni i członkowie izby reprezentantów z jego własnej partii. Dzień później Trump oświadczył, że się "przejęzyczył".