"Gang Polaków" pobił nastolatkę, bo spotykała się z Brytyjczykiem. "Mówili: należy ją zabić"

Do brutalnego ataku doszło w czerwcu zeszłego roku w mieście Hull w Wielkiej Brytanii. Media na wyspach piszą o "gangu Polaków", który napadł młodą dziewczynę.

Wielka Brytania. Atak w mieście Hull

Dziennikarze relacjonują przebieg wydarzeń. Z doniesień wynika, że czterej Polacy przyszli przed dom Kierana B. Zachowywali się agresywnie wobec mężczyzny przez to, że ten spotyka się z Polką. 17-letnia Olivia J.wyszła na ulicę, by uspokoić sytuację. Wtedy jeden z mężczyzn nazwał ją "dziwką" i stwierdził, że "należy ją zabić za to, że sypia z Anglikiem" - opisuje portal lokalnej gazety "Hull Daily Mail", powołując się na wypowiedzi sędziego i prokuratora.

Jeden z Polaków powalił ją ciosem na ziemię i zaczął deptać głowę 17-latki. Dwaj kolejni zaatakowali Kierana B. Gdy z domu wyszedł jego ojciec Mark, czwarty z Polaków rozbił szklaną butelkę, ugodził nią nogę mężczyzny i zaczął bić go po głowie. Kieran próbował bronić się m.in. uderzając jednego z napastników deską, ale nie przyniosło to skutku. Polacy uciekli dopiero, gdy na miejscu pojawili się uzbrojeni sąsiedzi.

Po roku postępowania sąd skazał Ernesta B., Tomasza T., Roberta T. i Łukasza C. na kary od 18 miesięcy do trzech lat i dziewięciu miesięcy więzienia. Mężczyźni przyznali się do winy.

"Brutalne, paskudne"

- To było ekstremalnie brutalne, paskudne zdarzenie - mówił sędzia Mark Bury. Stwierdził, że nic dziwnego, iż sąsiedzi zaangażowali się w obronę przed napastnikami.

Kieran mówił mediom po ataku, że problem trwał od dłuższego czasu. Czterej Polacy obserwowali polsko-brytyjską parę i byli "pasywno-agresywni".

Matka mężczyzny, Wendy B., mówiła, że wszystko to wpłynęło źle na jej relacje z mężem oraz na syna. Stwierdziła, że Kieran z "otwartego, młodego człowieka" zmienił się w "introwertyka", który ma problemy ze złością i nie pracuje.