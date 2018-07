Ceuta: 600 uciekinierów z Afryki sforsowało granicę. Rzucali butelkami z wapnem gaszonym

800 migrantów szturmowało płot między Maroko a Hiszpanią

Około 600 osób, będących migrantami z Afryki subsaharyjskiej, przekroczyło o świcie 7-metrowy, podwójny, zakończony specjalnym drutem kolczastym płot. Ogrodzenie oddzielało Hiszpanię od Maroko. Do zdarzenia doszło w mieście Ceuta. Leżąca na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską Ceuta to hiszpańska jednostka administracyjna na terenie Maroka. Ma status miasta autonomicznego.

Szturm na płot to zaplanowana akcja. Migranci rzucali żrącym wapnem gaszonym

Zdaniem strażników hiszpańskiej żandarmerii Guardia Civil, akcja miała zorganizowany i wyjątkowo gwałtowny charakter. Do zdarzenia doszło 26 lipca o godzinie ok. 6:30 rano. W tym czasie około 800 migrantów przypuściło równocześnie szturm na ogrodzenie. Niektórzy rzucali w strażników kamieniami i butelkami ze żrącym wapnem gaszonym. W ruch poszły także żerdzie przygotowane do forsowania płotu. Podczas obrony płotu oddzielającego Hiszpanię i Maroko rannych zostało 22 funkcjonariuszy, pięciu z nich trafiło do szpitala z poparzeniami twarzy i ramion.

Guardia Civil podała, że 602 osobom udało się przedostać do Ceuty, z czego 586 osób trafiło do tymczasowego centrum przyjęć.

Czerwony Krzyż: ponad 132 rannych wśród migrantów

W wyniku szturmowania płotu i walk z hiszpańską żandarmerią ranni zostali także migranci. Do szpitala przewieziono 16 migrantów. Według danych Czerwonego Krzyża, rannych zostało 132 migrantów. Lipcowy szturm na płot na granicy Hiszpanii z Marokiem to największy atak tego rodzaju od lutego ubiegłego roku. Wtedy przez hiszpańsko-marokańską granicę przedarło się 850 migrantów z Afryki. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji od początku 2018 roku do Hiszpanii przedostało się ponad 22 tysiące nielegalnych migrantów.