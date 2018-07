Rosyjski bombowiec niebezpiecznie blisko granicy NATO. Poderwano myśliwce nad Morzem Czarnym

stefan4 28 minut temu Oceniono 6 razy 0

> rosyjski bombowiec niebezpiecznie zbliżył się do granicy przestrzeni powietrznej NATO nad Morzem

> Czarnym [...] lecąca z zachodu maszyna rosyjska kierowała się ku przestrzeni powietrznej NATO.



Z zachodu? Więc ona nad to Morze Czarne leciała z Serbii? Pozostałe kraje, z których można przylecieć Z ZACHODU do Rumunii, należą do NATO.



> Bombowiec Su-24 FENCER nie wleciał jednak w przestrzeń powietrzną Rumunii. Poderwane dwa

> myśliwce [...] zostały zawrócone do bazy.



No więc na czym polega niuuus? Na tym, że Anglicy coś tam poderwali?