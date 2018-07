facio60 pół godziny temu Oceniono 11 razy 9

Japonia - trzecia potęga gosodarcza świata, czołowa demokracja. Nie przyjmują imigrantów ekonomicznych i bandytów mimo zapaści demograficznej, z przestępcami rozliczają się surowo.

Świat to akceptuje, nikt nie grozi sankcjami, nie wdrażane są procedury.

A tymczasem Unia, importuje wszystkich jak leci, bo inne rozwiązania są jakoby niehumanitarne. To, że dla rdzennej ludności są to rozwiązania nie do przyjęcia, to już inna sprawa.

W Unii mamy takie sytuacje, że zbrodniarzy i przestępców nie odsyła się do krajów pochodzenia, bo wystarczy byle adwokat i sąd, który zaraz wyrwie się z oceną, że tam grozi im kara śmierci czy tortury. A jakoś turyści z Unii jeżdżą masowo w tamte rejony (np. Maroko, Tunezja, Algieria, Egipt) i nie przeszkadza to. Importujemy w ten sposób patologię całego świata na nasz kontynent.

Dochodzi do tego, że ci którym mimo wszystko deportacja grozi, przyznają się do związków z ISIS i w ten sposób unikają odsyłania. Patologia jest taka, że najlepszymi sposobami na uniknięcie deportacji jest oczywiście pochodzenie z terenów objętych wojną, czyli z Syrii.

Ale drugim sposobem - to są oficjalne statystyki austriackie, jest uniknięcie podania danych kraju pochodzenia. Ci ludzie zostają, dostają też świadczenia. A dlatego, że nie ma ich gdzie odesłać, a żadne inne państwo ich też nie przyjmie. Takich porad udzielają adwokaci.

Jeśli "to" nazywamy demokracją, to chyba nie takie pojęcie jest adekwatne do tej sytuacji.