Włoscy naukowcy odkryli wodę na Marsie. To podziemne jezioro, głębokie co najmniej na metr

Włoscy naukowcy odkryli dowód na istnienie wody na Marsie. Jezioro znajduje się pod pokrywą lodową w okolicach bieguna południowego Czerwonej Planety. Ma około 20 kilometrów średnicy i znajduje się około 1,5 kilometra pod powierzchnią.

Naukowcy odkryli wodę na Marsie

Wcześniej naukowcy podejrzewali, że pod pokrywą Marsa może znajdować się woda, jednak były to tylko przypuszczenia. Wtedy pomocny okazał się robot, marsjański łazik NASA Curiosity.

Już od pewnego czasu wiemy, że woda w stanie płynnym ukształtowała rzeźbę terenu na Marsie w dalekiej przeszłości, jednak od tego czasu brak pola magnetycznego doprowadził do stopniowej utraty większości atmosfery i obniżenia temperatur - czytamy na stronie NASA.

Klimat Marsa zmienił się - początkowo planeta była ciepła i wilgotna. Następnie około 4 mld lat temu klimat Czerwonej Planety ochłodził się powodując, że większość wody obecnej na Marsie została uwięziona w lodzie.

Teraz odkrycia dokonano za pomocą Marsis (ang. Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), włoskiego instrumentu radarowego, który jest umieszczony na pokładzie orbitera Mars Express. Krąży on wokół planety od 2003 roku. Marsis to georadar, który służy do badania struktury gruntu i pokrywy lodowej.

- Prawdopodobnie nie jest to duże jezioro - powiedział w rozmowie z BBC prof. Roberto Orosei z włoskiego Narodowego Instytutu Astrofizyki. Naukowcy nie wiedzą, jaką głębokość ma jezioro, bo Marsis nie był w stanie tego określić. Wedle szacunków, ma ono minimum jeden metr głębokości.

- To naprawdę jest zbiornik wodny, jezioro, a nie jakiś rodzaj wody pomieszanej z błotem, wypełniający przestrzeń między skałą a lodem, jak dzieje się na niektórych lodowcach na Ziemi - dodał prof. Orosei.

Jak odnaleziono jezioro na Marsie?

Instrumenty radarowe, takie jak Marsis, badają powierzchnię i to, co się pod nią znajduje, wysyłając sygnał i badając to, co jest odbijane. Jeśli trafiają na wodę, odbijany sygnał jest znacznie silniejszy niż w przypadku skał.

Dr Manish Patel z Uniwersytetu Otwartego wyjaśnił w rozmowie z BBC, że na razie odkrycie niewiele zmienia. - Już dawno zdaliśmy sobie sprawę, że powierzchnia Marsa jest niegościnna dla życia, jakie znamy, więc poszukiwania życia na Marsie znajdują się teraz w podłożu - powiedział.