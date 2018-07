Gorące lato w Niemczech. Upał zniszczył pas startowy w Hanowerze. Strażacy podlewają drzewa

kixx 15 minut temu Oceniono 2 razy 2

Szefowa wydziału leśnego przy Federalnej Agencji ds. Rolnictwa i Żywności Astrid Uhlmann zapewniła, pomimo warunków sprzyjających żywiołowi ognia, niemieckim lasom nie grożą tak wielkie pożary jak w Grecji i Szwecji. Dodała również, że niemieckie służby są doskonale przygotowane na wypadek zagrożeń.



no no no ,zeby tylko natura nie zechciala krzyknac Sprawdzam!