anders76 3 godziny temu Oceniono 1 raz 1

"Łódź wywróciła się i zginęli wszyscy jej pasażerowie."

A kamizelki to mieli ? Wyglada na to, ze nikt tam nie panuje nad sytuacja. Grecka marynarka wojenna z pewnoscia ma lodzie mogace bezpiecznie podejsc do brzegu, dlaczego ich nie uzyto ?

Nawet gdyby jakas lajbe trzeba posadzic na mieliznie to i tak by sie oplacilo.