Korea Północna. Na nowych zdjęciach satelitarnych widać prace. Kim Dzong Un zaczął rozbrajanie

Na zdjęciach satelitarnych Korei Północnej widać rozbierane budynki rakietowego centrum badawczego Sohae leżącego na północno-zachodnim wybrzeżu kraju.

Korea Północna - co widać na zdjęciach satelitarnych?

W centrum zdjęcia głównego można zobaczyć dźwigi i rozmontowane części. Nie zaobserwowano aktywności na terenie magazynu paliwa.

Ośrodek służył do przeprowadzania testów podzespołów rakiet orbitalnych. Według specjalistów z portalu 38North, takie pociski po zmodyfikowaniu mogą posłużyć do transportowania głowic nuklearnych.



Według analityków prace na tym terenie to być pierwszy krok do zrealizowania postanowień, jakie poczynił przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un podczas spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Do rozmowy doszło 12 czerwca br. Północnokoreański przywódca zobowiązał się wówczas do zamknięcia rakietowego ośrodka badawczego "najszybciej jak to będzie możliwe".

Korea Południowa też się rozbraja

Korea Południowa zamierza z kolei zredukować liczbę posterunków w strefie zdemilitaryzowanej na granicy z Koreą Północną. Minister obrony tego kraju przedstawił taki plan komisji parlamentarnej.



Zakłada on próbne zmniejszenie ilości punktów kontrolnych oraz ich wyposażenia. Po okresie próbnym zostanie podjęta decyzja dotycząca ewentualnej dalszej redukcji. Będzie to stanowić realizację porozumienia zawartego podczas szczytu przywódców państw koreańskich. 27 kwietnia w Panmundżom prezydent Korei Południowej Moon Jae-in i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un uzgodnili, że strefa zdemilitaryzowana będzie przekształcana w strefę pokojową.