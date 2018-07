Całkowite zaćmienie Księżyca. 27 lipca warto spojrzeć w niebo

27 lipca będziemy świadkami spektakularnego zjawiska. Zaćmienie Księżyca, bo o nim mowa, rozpocznie się o godzinie 21:30 i będzie widoczne przez rekordowo długi czas – 1 godzinę i 43 minuty. W piątkową noc warto spojrzeć w niebo tym bardziej, że lipcowe zaćmienie Księżyca zbiega się w czasie z apogeum, czyli z momentem, kiedy Księżyc jest najbardziej oddalony od Ziemi. Tak długie zaćmienie miało miejsce przed stu laty! Kolejne tak długie zaćmienie Księżyca będzie miało miejsce dopiero w 2123 roku, dlatego lepiej nie przegapić tej okazji.





Zaćmienie Księżyca. Dlaczego nasz satelita robi się czerwony?

Podczas lipcowego zaćmienia Księżyca zobaczymy, jak tarcza ziemskiego satelity zmienia się na czerwoną. Skąd ten efekt? Czerwony odcień Księżyca związany jest z refrakcją światła przez atmosferę, która przefiltrowuje niebieskie światło i pozostawia jedynie czerwone.

Zaćmienie Księżyca w 2015 roku widoczne nad Tatrami Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Polacy wśród szczęściarzy. Mieszkańcy USA nie zobaczą zaćmienia Księżyca

Zaćmienie Księżyca, które będziemy mogli obserwować już w piątek 27 lipca będzie doskonale widoczne z Rosji oraz z krajów Dalekiego Wschodu. Mamy jednak szczęście, bo Polska również jest bardzo dobrym punktem obserwacji. Lipcowego zaćmienia Księżyca nie zobaczą m.in. mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Najlepszy widok będą mieć ci, którzy w piątkową noc będą obserwować zaćmienie Księżyca z łodzi na Oceanie Indyjskim oraz ci, którzy w tym czasie będą w Etiopii.

27 lipca będziemy mogli zobaczyć najdłuższe zaćmienie Księżyca od 100 lat Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta

Czym jest zaćmienie Księżyca?

Zaćmienie Księżyca to zjawisko astronomiczne, które powstaje w chwili, gdy Ziemia znajduje się pomiędzy Słońcem, a Księżycem i rzuca na niego cień. Zjawisko to jest rzadsze niż zaćmienie Słońca – podczas gdy zaćmienie naszej gwiazdy można obserwować nawet 5 razy w roku, zaćmienie Księżyca zdarza się maksymalnie trzy razy w roku. Całkowite zaćmienie Księżyca zdarza się z kolei raz na kilka lat. Ostatni raz takie zjawisko mogliśmy obserwować w czerwcu 2011 roku oraz we wrześniu 2015 roku. Zaćmienie Księżyca tak długie, jak to, które będziemy obserwować już za kilka dni zdarza się raz na około 100 lat.