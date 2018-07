Od 25 stopni na południu po 32, a nawet 34 stopnie Celsjusza na północnym zachodzie - tak wygląda prognoza pogody dla Niemiec z tym tygodniu. Mieszkańcy szukają sposobów na ochłodę i wielu wybiera zimne piwo. Można by pomyśleć, że dla browarów to powód do radości. Tyle że przez zwiększoną konsumpcję nie starcza im butelek i skrzynek - opisuje Deutsche Welle.

Kłopoty ma np. browar Fiege z miasta Bochum (w Niemczech popularne jest picie lokalnych gatunków i marek piwa - Kölsch w Kolonii, Berliner w Berlinie, Paulaner w Monachium itd). Sytuacja jest na tyle poważna, że Fiege wystosował apel do swoich fanów na Facebooku.

"Potrzebujemy waszej pomocy" - czytamy na stronie browaru. "Świetna pogoda plus Świetne piwo = wielkie pragnienie. Haczyk: choć regularnie kupujemy nowe butelki, to zaczyna nam ich brakować. Więc zanim pojedziesz na swoje letnie wakacje, proszę przynieś puste butelki po Fiege do sklepu. Kieruj się zasadą: najpierw kaucja, później impreza" - pisze browar i zapewnia, że "gdy wy odpoczywacie, my ponownie napełniamy je piwem". W wypowiedzi dla mediów browar zapewnił, że reakcja na wpis z czwartku była "ogromna".

W Niemczech powszechny jest system kaucji - dla butelek piwa to 8 - 15 centów. Ta kwota to nawet kilkanaście proc. ceny popularnych piw, jednak nie zawsze starcza to, by zmotywować ludzi do zwracania butelek. "DW" podkreśla, że brak butelek to problem szczególnie dla mniejszych browarów, jak Fiege. Średnio produkuje on 100 - 120 tys. butelek dziennie, a latem - 150 - 160 tys. butelek.

Dwa miliardy butelek nie starcza

Według magazynu branżowego sytuacja w browarnictwie jest "dramatyczna". Brak butelek na nie może być problemem przez cały rok, ale latem staje się ewidentny.

System kaucji i recyklingu butelek jest rozległy i dość skomplikowany. W sumie w użyciu w Niemczech jest dwa miliardy butelek na piwo. Średnio jedna butelka jest wykorzystywana 36 razy. Ale nie każda butelka może trafić do każdego browaru. Producenci wykorzystując ich różne typy, a niektórzy dodatkowo je ozdabiają np. umieszczając na szkle nazwę lub logo. Fiege wykorzystuje butelki z porcelanowym korkiem, które są droższe i trudniejsze w recyklingu. Puszki nie są w Niemczech popularne.

Problem jest także ze skrzynkami. Te również są nie tylko oznaczone logiem konkretnej marki, ale często dopasowane do kształtu konkretnej butelki - opisuje "Sueddeutsche Zeitung". Zatem dostawcy nie mogą po prostu wsadzić jednego piwa do innej skrzynki, gdyż te nie będą pasować. Gdy konsumenci ich nie oddają, skrzynek może zabraknąć.

Browary nie mogą po prostu domówić butelek w razie, gdyby ich zabrakło. Zamówienia na dany sezon składa się z rocznym wyprzedzeniem. To nie pierwszy letni kryzys dla browarników. Np. w 2012 rok - przypomina "DW" - monachijski Hofbräu sprzedawał piwo w butelkach tylko osobom, które przyniosły puste na wymianę.