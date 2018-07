Polscy strażacy w Szwecji walczą z pożarami. Skala żywiołu jest ogromna

Ach, jak się zachwycamy tym, że Szwedzi zachwycają się nami...



Ale gdyby sytuacja się odwróciła i do Polski wjechałyby zastępy wozów np niemieckich, to na naszych forach aż by się roiło od żarcików nt najazdu i okupacji... Zaś reakcja "w narodzie" byłaby co najwyżej "no, skoro muszą, to niech wjeżdżają"...