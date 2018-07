Rozjuszony Donald Trump straszy Iran. "Strzeżcie się!"

Kamil Szczepańczyk pół godziny temu Oceniono 10 razy 4

Ta amerykańska stonka jadła Putinowi z ręki w Helsinkach, bo dostała najwyraźniej zapewnienie, że w razie ataku na Iran Rosja nie będzie przeszkadzać. Ciekawe tylko co ta wsza obiecała Putinowi w zamian. Bardzo zdziwią się nasi wybitni przywódcy dobro-zmienni jeśli okaże się, że tym prezentem dla Putina okazaliśmy się my.



Oczywiście Pan Prezydent Trump, jako nasz najwierniejszy sojusznik, pozostawił sobie możliwość zaznaczenia, że w razie przejęcia kontroli nad sterowaniem w PL prze Rosję, on zostanie, przy swoim odrębnym zdaniu. Tak samo, jak dzielnie zaznaczył odnosząc się do aneksji Krymu.