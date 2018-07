"Szwedzi wywieszali flagi w oknach". Rozmawiamy z sierżantem, który eskortował polskich strażaków

Sierżant Emil Bukowiecki od 22 lat mieszka w Szwecji. W sobotę rano przyjechał do Trelloborga, by odebrać z promu polskich strażaków, którzy przyjechali do Szwecji gasić pożary. Bukowiecki jako przedstawiciel szwedzkiego wojska pomagał jako tłumacz, a także eskortował polskich strażaków z regionu Skane na południu kraju do Uppsali, która leży w centralnej części kraju na wschodnim wybrzeżu.

Jak został zaangażowany do tej pracy?

Przedwczoraj zadzwonił do mnie przełożony z pytaniem, czy mogę w sobotę pojechać odebrać polskich strażaków z promu. Na drugi dzień rano pojechałem. Od wczoraj zrobiłem ponad 711 kilometrów. Jechaliśmy cały dzień, od rana do w pół do pierwszej. Widać było, że Polacy są zmęczeni, bo podróż była długa

- mówi w rozmowie z Gazeta.pl sierżant Emil Bukowiecki.

To, że umiem rozmawiać po polsku, było dodatkowym plusem. Nie chodziło tylko o tłumaczenie, bo polscy strażacy dobrze mówili po angielsku, ale sam fakt, że jestem Polakiem, był ułatwieniem, dawało dobrą energię

- dodaje.

W sobotę rano do Szwecji przyjechało 139 polskich strażaków. Wojskowy eskortował Polaków do Uppsali.

- Prom trochę się spóźnił. Najpierw strażacy musieli sprawdzić, czy mają cały sprzęt i czy wszystko z nim w porządku. Następnie ustaliliśmy plan, co zrobić, jeśli coś po drodze się zepsuje, gdzie tankować, gdzie dzwonić w razie problemów - relacjonuje sierż. Bukowiecki.

I dodaje, że było coś, co dodało Polakom pozytywnej energii: ciepłe powitanie przez Szwedów.

Mniej więcej od Goteborga do samej Uppsali stali przy drodze. Krzyczeli „dziękujemy”, machali polskimi i szwedzkimi flagami. Niektórzy wywieszali biało-czerwone flagi w oknach, jeszcze inni jechali za nami i pokazywali kciuki w górę. W ten sposób dziękowali Polakom, że tu są. A kiedy wieczorem przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że ktoś zostawił dla nich dwie torby z czekoladą

- relacjonuje sierż. Bukowiecki.

To na pewno dało im więcej energii. Bo wcale nie jest łatwo jechać kilkaset kilometrów, później spać sześć godzin i znowu w trasę. A od poniedziałku zaczynają pracę. Nie są przecież na urlopie, to praca, która jest wyczerpująca i niebezpieczna

- dodaje.

Z Uppsali do Sveg, czyli przez około 400 kilometrów, eskortą polskich strażaków zajęli się żołnierze z jednostek w centrum Szwecji.

Gdy się żegnaliśmy, podziękowałem im i powiedziałem, że dzisiaj stoczyliśmy bój ze szwedzkimi drogami i daliśmy sobie radę, więc jest 1:0 dla nas. Powiedziałem też, że mam nadzieję, że ten wynik po dwóch tygodniach będzie 2:0 i że cały mecz przeciwko pożarom wygramy

- opisuje pożegnanie z Polakami sierż. Bukowiecki. Dodaje, że po Polakach było widać zmęczenie, ale też pełną gotowość do pracy.

Co sierż. Bukowiecki chciałby przekazać polskim strażakom, którzy od jutra będą walczyli z ogniem trawiącym szwedzkie lasy? - Żeby wygrali ten mecz i żeby tak jak wyjechali - wrócili. Bo tam, gdzie jadą, jest niebezpiecznie - mówi sierżant Bukowiecki.

- Dadzą sobie radę, mają super sprzęt. To naprawdę nowoczesne samochody, świetnie wyposażone. Wszystko jest bardzo profesjonalne - relacjonuje wojskowy.