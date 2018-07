Szwecja pod wrażeniem mobilizacji polskich strażaków. "Gęsia skórka". Morawiecki komentuje

prof.pisduszko pół godziny temu Oceniono 45 razy 27

No i patrz pan, panie Gliński - gdy polskie służby państwowe pomagają ludziom - to to się spotyka z przychylnymi komentarzami, gdy polskie służby są używane przez rząd do bicia obywateli, to wzbudza nieprzychylne komentarze.

Kumasz pan? Mówi to panu coś?