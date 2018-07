W Watykanie już wiedzą o zmianach w Sądzie Najwyższym. "Rząd będzie powoływał członków SN"

Sejm znowelizował w piątek przepisy dotyczące prokuratury, sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Za opowiedziało się 230 posłów, przeciw głosowało 24, wstrzymało się 4 posłów. W głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u, którzy wyjęli swoje karty do głosowania. Klub Kukiz'15 zagłosował przeciwko zmianom.

O nowelizacji napisał w niedzielnym wydaniu watykański dziennik "L'osservatore Romano". Dziennikarze podają, że przepisy "pozwolą rządowi wyznaczać członków i I prezesa Sądu Najwyższego".

Skąd ten wniosek? Najprawdopodobniej dziennikarze mieli na myśli następujące fakty: według rządu I prezes SN Małgorzata Gersdorf przeszła na początku lipca w stan spoczynku. Aby wybrać nowego prezesa, w Sądzie Najwyższym musiałoby zasiadać co najmniej 110 sędziów, a jest sporo wakatów. Dlatego nowa ustawa obniżyła wymaganą liczbę do 80, co ułatwi i przyspieszy ten proces. Dodatkowo, sędziów SN powołuje prezydent, ale z grona rekomendowanych przez 25-osobową Krajową Radę Sądownictwa. A w tej zasiada już 15 członków wybranych m.in. głosami PiS.

Jak czytamy w "L'osservatore Romano", Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, że nowe prawo to "krok naprzód, aby usprawnić wymiar sprawiedliwości i usunąć

ostatnich sędziów z czasów komunistycznych". Dziennik zaznacza, że według opozycji przepisy osłabiają niezależność sądownictwa i nazywane są przez nich "śmiertelnym ciosem dla polskiego wymiaru sprawiedliwości".

Watykański dziennik zauważa także, że wobec Polski toczy się unijne postępowanie związane z naruszeniem praworządności.