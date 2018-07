Afera w otoczeniu Emmanuela Macrona. Jego pracownik w przebraniu policjanta bił na proteście

Sprawa ma swój początek 1 maja, kiedy na ulicach Paryża doszło do demonstracji przeciwko reformom gospodarczym prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Wówczas zatrzymano ponad 280 osób.

Na miejscu wydarzeń był również 26-letni Alexandre Benalla, były ochroniarz prezydenta Macrona, wówczas sprawujący już wysoką kierowniczą funkcję w Pałacu Elizejskim. Mężczyzna w policyjnym kasku pobił jednego z protestujących młodych ludzi. Benalli towarzyszył Vincent Crase, żandarm w stanie rezerwy zatrudniony przez partię Macrona En Marche!, który także wcześniej był prezydenckim ochroniarzem.

Dlaczego Benalla był przebrany za policjanta? Miał tłumaczyć, że chciał poznać działania funkcjonariuszy od środka.

Gdy nagrania z wydarzeń dotarły do dyrektora prezydenckiego gabinetu Patricka Strzody, o sprawie miał dowiedzieć się prezydent Emmanuel Macron i szef MSW Gerard Collomb. Benalla został zawieszony w wykonywaniu obowiązków w dniach 4-19 maja, po czym znów przydzielono go do zadań związanych z bezpieczeństwem w Pałacu Elizejskim. Partia En Marche! zawiesiła na kilkanaście dni Vincenta Crase'a, który także nie stracił potem zatrudnienia.

Francja. Sprawa Alexandre'a Benalli wychodzi na jaw

18 lipca gazeta "Le Monde" opisała, że agresywnym mężczyzną na nagraniach z majowych protestów był Alexandre Benalla. Po tej publikacji paryska prokuratura wszczęła postępowanie, które dotyczyło nie tylko przemocy, ale również podszywania pod funkcjonariusza publicznego. Pałac Elizejski oświadczył, że Benalla zostanie zwolniony z pracy.

Według publicystów sprawa może się okazać największym politycznym kryzysem prezydentury Macrona. Opozycja krytykuje głowę państwa za to, że nie zareagowano w odpowiedni sposób. Pojawiają się pytania, dlaczego przez ponad dwa miesiące po tych wydarzeniach Benalla nadal pracował w Pałacu Elizejskim i nie spotkały go żadne poważne konsekwencje.

Alexandre Bella i Vincent Crase zostali zatrzymani, grożą im zarzuty. W sobotę francuscy śledczy przeszukali dom 26-latka. Zawieszonych zostało trzech funkcjonariuszy policji, którzy mieli przekazać Benelii nagrania z wydarzeń, najprawdopodobniej po to, by mógł odpowiednio przygotować swoją strategię obrony.

W poniedziałek w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Narodowego odbędzie się publiczne przesłuchanie szefa MSW dotyczące okoliczności związanych z tą sprawą. Prezydent Emmanuel Macron nie skomentował dotychczas tej sprawy.