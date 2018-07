Przeżyła rejs amfibią. Dramatyczna relacja: Straciłam męża, teściów, wujka, bratanka, szwagierkę

archieil godzinę temu Oceniono 11 razy -7

kurcze.



przeżyla prawie Atari połączone z Doctor Who



TIA Coleman.



Jeśli to nie był atak CBM-a. Dywersja Tramiela.



To jako żywo pośmiertnie Jobs zaatakował myląc twórcę ST z fanem 2600.