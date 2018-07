Secret Service zajmie się piłką od Putina. "Nigdy nie powinna być wniesiona do Białego Domu"

wiktor_jerofiejew przed chwilą 0

Do tego doprowadzila polityka wlAdolfa putlera ze NIKT na swiecie nie moze ufac moSSkalom .



“Naród rosyjski znajduje się w skrajnie smutnym stanie: jest chory, biedny, zdemoralizowany. W osobie dużej części swojej inteligencji, chociaż i nie może być formalnie uważany za pozbawionego rozumu, jednak opanowany jest przez kłamliwe idee, graniczące z manią wielkości i manią wrogości do niego ze strony wszystkich. (…)



Wyobraża sobie nieistniejące niebezpieczeństwa i buduje na nich najbardziej bezsensowne pomysły.



Rosjaninowi wydaje się, że wszyscy sąsiedzi go krzywdzą, niedostatecznie gną kolano przed jego wielkością i na wszelkie sposoby przeciwko niemu knują.



Każdego ze swoich domowników oskarża on o to, że chce mu zaszkodzić, oddzielić się od niego i przejść na stronę wrogów – a za wrogów uważa on wszystkich sąsiadów”.



(Władimir Sołowiow – rosyjski mistyk religijny, filozof i poeta).



