17 ofiar śmiertelnych - to ostateczny bilans wypadku amfibii turystycznej, która zatonęła w czwartek wieczorem w USA na jeziorze Table Rock Lake (stan Missouri). Siedem osób z tego rejsu trafiło do szpitala. Na pokładzie amfibii znajdowało się 29 turystów i dwóch członków załogi.

Rodzinna tragedia na pokładzie amfibii

Wśród ocalonych jest m.in. kapitan. Są też dwie osoby z 11-osobowej rodziny. Pozostałych 9 członków tej rodziny zginęło. Najstarszy miał 70 lat, najmłodszy (dziewczynka) roczek. Jedna z ocalonych opisywała przerażenie, zanim została uratowana:

Wrzeszczałam, krzyczałam, w końcu powiedziałam "Boże, po prostu daj mi umrzeć".

Jak wynika z relacji świadków, rodzina wcale nie miała brać udziału w tym rejsie. Do amfibii wsiadła w wyniku pomyłki.

Prawdopodobnie mieli zaplanowany rejs w innym miejscu. Jedna z kobiet opisywała, że pamięta, jak ustawiali się do rodzinnego zdjęcia przed wyprawą, która miała być przygodą, a okazała się tragedią.

USA opłakują 17 ofiar zatonięcia amfibii Fot. Charlie Riedel / AP Photo

Wypłynęli mimo ostrzeżeń

W sprawie wypadku toczy się śledztwo. Na razie wszystko wskazuje na to, że przyczyniła się do niego seria niedopatrzeń ze strony organizatorów. Amfibia wypłynęła na jezioro Table Rock Lake mimo ostrzeżeń o burzach. Ocaleni mówią, że obsługa rejsu powiedziała, by pasażerowie nie przejmowali się kamizelkami ratunkowymi. Te były na pokładzie pojazdu, ale nie jest jasne, ile osób miało je na sobie, gdy amfibia zaczęła tonąć.

Jak opisują świadkowie, pogoda nad jeziorem szybko się zmieniła. Nagle zrobiło się ciemno i zaczął się sztorm. W regionie wiatr wiał z prędkością 100 km/h.

W internecie pojawiają się nagrania, na których widać amfibię miotaną przez silne fale:

"Kaczory" zaprojektowane w czasie II wojny

Pojazd należący do firmy Ride the Ducks spoczywa na dnie jeziora na głębokości 25 metrów. Ma zostać wydobyty przez służby.

Pojazd, który zatonął w Missouri jest nazywany jest "kaczorem". To sześciokołowa amfibia zdolna do poruszania się zarówno po lądzie, jak i po wodzie. Została zaprojektowana w okresie II wojny światowej do celów transportowych. "Kaczory" są wykorzystywane w USA jako pojazdy wycieczkowe w miastach, w których znajdują się rzeki i zbiorniki wodne, takich jak Waszyngton, Boston czy Filadelfia.

Czy amfibie są bezpieczne? Media w USA przypominają, że wycieczki na amfibiach od 1999 roku pochłonęły życie ponad 40 osób. Ride the Ducks zapewnia, że to jej pierwszy wypadek.

Amfibie wycieczkowe. To na jednej z nich doszło do tragedii Fot. Charlie Riedel / AP Photo