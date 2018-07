Przyszedł z partnerką do restauracji i obmacywał kelnerkę. Dziewczyna go znokautowała

lukask73 10 minut temu 0

Wesoła kelnerka. Poczuła, że ktoś łapię ją za d*.* i pomyślała „to musi być «ktoś znajomy»”.

Normalnie refleksje jak u Stirlitza.



Nie da się ukryć, że nieco przesadziła z tym szarpaniem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że pół sekundy wcześniej była głęboko przekonana, że to taka zabawa któregoś z kolegów. Może koleżanki. Klienta należało zatrzymać, zawołać policję i spotkałoby go dokładnie to samo.