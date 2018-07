Niemcy: W autobusie wyjął z plecaka nóż kuchenny i zaczął atakować. Są ranni

darius112 2 godziny temu Oceniono 55 razy 21

Czytam Gazetę i słucham tokefem z Tomaszem Leasem i wiem, że na pewno było to wolak katolik, gupi ciemny Janusz który za grosz ma demokrację i praworządność, chodzi w klapkach i biere 500+ na swoje zapchlone bachory. My tu w Heimat mamy Ordung, u nas by takie coś nie przeszło, od razu Polizai i raus dla tych co nischt verstehen co Demokration und prawo bedeutet. Także polaken niedługo będziecie mieli najazd naszych Demokraten na Gliwitz i Westerplatte.