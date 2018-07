Wiele niewiadomych po szczycie Trump - Putin. Nawet Pentagon nie wie o ich "porozumieniu"

vinogradoff 13 minut temu 0

To spotkanie powinni ocenic PSYCHOLODZY i bedzie z duzym prawdopodobienstwem jasne jakie mogly zapasc ustalenia pomiedzy Obu Rozmowcami. Nie zapominajmy, ze pan Prezydent USA po przodkach jest NIEMCEM a wiec postepuje, logicznie, kalkulatywnie , racjonalnie i pragmatycznie i obce sa Mu emocje typowo slowianskie, poza tym z zawodu jest Kapitalista, ktory osiagnal miliardoqwe sukcesy a wiec musi byc , pragmatyczny, konsekwentny ( az do bulu), odwazny, zorientowany na sukces, brutalny, bezwzgledny. Natomiast nie ma zadnego ani wyksztalcenia dyplomatycznego ani doswiadczenia politycznego i stad jest bardzo NATURALNY, autentyczny anie jak Polityk w typie Rasowy Aktor-Marionetka a nawet MATRIOSZKA w rekach Doradcow i Tajnych Radcow Dworu.Natomiast pan Prezydent Putin jest z wyksztalcenia PRAWNIKIEM a wiec logiczne, pragmatycznie, konsekwentnie myslacym Przywodca ze znajomoscia histori powszechnej swiata i prawa oraz teorii panstwa, polityki, demokracji czy deficytow i manklamentow a takze i patologii , demokracji i to co najwazniejsze jest Absolwentem elitarnej Akademi Wywiadu KGB gdzie raz, ze,,, DURAKOFF nie prynimali,, a jak Kogos pryniali to po wieloetapowych badaniach w tym psychiatrycznych i psychologicznych , ktore statystycznie na 10,- Kandydatow zalicza pozytywnie 2,- osoby i zdobyl tam umiejetnosci pracy z ludzmi, rozpoznawania ich slabostek i mocnych stron ( np. mocna glowa w chlaniu vodki stakanami do obucha) , umiejetnosci dyskusji i przekonywania, pragmatyzmu.,chlodnej, kalkulatywnej analizy, wyciagania wnioskow. Jest tez wielkim Patriota, ktory kocha Matuszke Rassije( nobo jak jej nie kochac jak ona Taka kochana Matuszka?) i pragnie jej dobra a takze dobra Przyjaciol jakich chcialby miec wszedzie w MIRIE a nie Wrogow chorych na rusofobie, Paranoikow, psychotykow. Ocena takich Przyowdcow to zadanie dla PSYCHOLOGII a politolodzy itp.,, OWOCOWCY ,,niechaj trzymaja sie na dystans bo nie ogarnaija rezczywistosci jako, ze sa po prostu,, za chude w uszach,, NATO aby te Materie ogarnac.