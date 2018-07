Donald Trump po Helsinkach znów chce spotkania z Putinem. "Szczyt z Rosją był wielkim sukcesem"

mer-llink pół godziny temu Oceniono 4 razy 0

Trump przehandluje z Putinem Polskę, Czechy, SŁowację, Węgry, RUmunię, Bułgarię oraz kraje bałtyckie. Potem reszte Bałkanów. W tym na dokładkę Grecję (przeciez to prawosławny kraj; a kiedyś królową Grecji był rosyjska księzniczka, no to Grecja też sie ROsji należy). O Ukrainie, Białorusi, Gruzji, Armenii itd. się nawet nie zająkną.

Zresztą: co do wszystkich krajów, które wchodzą w grę, Trump nawet nie wie, gdzie leżą.

- Jak nie wiem, to znaczy że ich nie ma.