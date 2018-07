Polski kierowca po amfetaminie staranował w Belgii 5 aut. Potem wyskoczył nagi z kabiny

motyw4 2 godziny temu Oceniono 46 razy 16

Oto prawdziwy polski suweren, który powstał z kolan! Jeszcze powinien mieć na naczepie napis "Respect us"! A ostatnie słowa zarejestrowane przez czarną skrzynkę w pojeździe to "jezdę hardkorę" (albo to co krzyczał pilot Tupolewa jak walił w ziemię).