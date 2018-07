Trump atakuje "fejk newsowe media". Tymczasem "Time" pokazuje jego i Putina jako jedną twarz

Donald Trump jeszcze przed godz. 7 rano czasu lokalnego wysłał kilka tweetów,w których głównie atakuje media. Zarzuca, że "fejk newsowe media szaleją" i wymyślają historie bez pokrycia. Chodzi o to, w jaki sposób opisywany i komentowany jest jego szczyt z Władimirem Putinem. Na konferencji Trump m.in. sugerował, że ws. ingerencji w amerykańskie wybory wierzy prezydentowi Rosji tak samo, o ile nie bardziej, co własnym służbom.

"Fejk newsowe media ogromnie chcą doprowadzić do konfrontacji z Rosją. (...) Nienawidzą tego, że prawdopodobnie będę miał dobrą relację z Putinem" - napisał Trump.

Od momentu konferencji na szczycie z Władimirem Putinem w mediach nie ustaje krytyka Donalda Trumpa i jego słów. Negatywne komentarze pojawiły się nawet na antenie bardzo przychylnej mu stacji Fox News. Trudno zatem powiedzieć, co dokładnie skłoniło Trumpa do serii wściekłych tweetów. Ale możliwe, że była to pokazana dziś okładka najnowszego magazynu "Time". Twarze Trumpa i Putina są na niej nałożone na siebie tak, że tworzą jeden wizerunek. "Kryzys po szczycie" - głosi tytuł.

Także okładka "New Yorkera" uderza w Trumpa. Nawiązuje ona do momentu, kiedy Trump ogłosił swoją kandydaturę na prezydenta i zjechał ruchomymi schodami w swoim wieżowców w Nowym Jorku. Na okładce magazyny Trump leży twarzą do ziemi u dołu schodów i jedną ręką pokazuje "Okej".

To kolejna okładka magazynu "Time", która uderza w prezydenta. Wcześniej przedstawiano go m.in. z płonąca głową, pośród sztormu w Białym Domu, obserwującego samego siebie królewskich szatach oraz patrzącego z góry na płaczące dziecko imigrantki z Ameryki Środkowej.

