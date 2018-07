Trump znów zmienia zdanie, by zmyć z siebie blamaż. Oskarża Putina o ingerencję w wybory

W wywiadzie dla telewizji CBS News Donald Trump stwierdził, że Putin jest osobiście odpowiedzialny za mieszanie się Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r.

"Powiedziałbym tak, ponieważ to on rządzi tym krajem. Tak jak ja czuję się odpowiedzialny za to, co dzieję się w Stanach, tak i on jako lider kraju jest odpowiedzialny za to co dzieje się w Rosji" - argumentował Donald Trump. Przekonywał również, że w rozmowie z Władimirem Putinem bardzo mocno zaznaczył, że jest to niedopuszczalne.

Trump tłumaczy swoją wypowiedź z poniedziałku

Słowa, które padły w rozmowie z dziennikarzem telewizji CBS News są całkowitym zaprzeczeniem jego wypowiedzi z poniedziałkowej konferencji prasowej po spotkaniu z rosyjskim przywódcą w Helsinkach, kiedy stwierdził, że "nie widzi powodu, dla którego Rosja miałaby mieszać się w amerykańskie wybory". Dzień później tłumaczył tę wypowiedź przejęzyczeniem - stwierdził, że miał na myśli coś odwrotnego, tylko nie użył zaprzeczenia w czasowniku.

Słowa Donalda Trumpa wywołały poruszenie w międzynarodowych mediach i oburzenie w Stanach Zjednoczonych. - Konferencja w Helsinkach, to jeden z najbardziej haniebnych występów amerykańskiego prezydenta, jaki sobie przypominam - stwierdził John McCain, republikański senator. Jego zdaniem "żaden wcześniejszy prezydent nie upokorzył się bardziej przed tyranem".

