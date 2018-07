Brytyjczycy zidentyfikowali sprawców ataku na Siergieja Skripala i jego córkę

jozbieszczad 2 godziny temu Oceniono 45 razy 5

Chronologicznie

Na podstawie oświadczeń MSZ Angli i służb jej wysokości.



1.To na 100% Rosja .

2.Środek chemiczny to Nowiczok był w samochodzie

3.Nie był w samochodzie -był na klamce domu (jak się podtruł policjant na ławce w parku ? )

4.Nie był na klamce domu -był w walizce córki ,która go przywiozła (itp)

5.Nie był w walizce córki -zatruli się kaszą ,która przywiozła znajoma .

6.Eksperci wojskowi w laboratorium nie potrafili ustalić gdzie został wyprodukowany ten środek .

7.Znika informacja z twittera MSZ Angli ,że w 100 % odpowiedzialna jest Rosja

8. Pojawia się tajemniczy Rosjanin ...

9.Po stwierdzeniu przez wojskowych ekspertów ,że nie potrafili stwierdzić gdzie wyprodukowano ten środek wracamy do "stopień prawdopodobieństwa jest wysoki".

10. Julia Skripal wraca do zdrowia (mnie się wydaje ,że od teraz nie można mówić o otruciu a raczej podtruciu )

11. Brytyjskie służby specjalne podały domniemane miejsce produkcji substancji, którą otruto byłego pułkownika GRU Siergieja Skripala i jego córkę Julię – informuje „The Times”.

12.Kot i dwie świnki morskie, które należały do byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala, zostały znalezione martwe - poinformował rzecznik brytyjskiego ministerstwa ds. ochrony środowiska.

Nie powiadomiono czy z głodu czy na skutek otrucia (nie były karmione od chwili ,,otrucia" tzn miesiąc) interia 06.04.2018

13.Otruty Skripal zdrowieje .

Dla przypomnienia Środek Nowiczok, który – według władz w Londynie – został użyty w ataku na byłego podwójnego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córkę poraża system nerwowy w sposób nieodwracalny. Nawet podane szybko antidotum nie pomoże w przywróceniu funkcji organizmu – powiedział niezależnej „Nowej Gaziecie” chemik Wił Mirzajanow. Naukowiec w czasach ZSRR brał udział w pracach nad tym środkiem i upublicznił jego istnienie.



14.brytyjskie służby rozpoczęły planowanie tego, w jaki sposób zagwarantować im bezpieczeństwo w przyszłości



Oficerowie brytyjskiego wywiadu MI6 rozmawiali ze swoimi odpowiednikami z amerykańskiej CIA, którzy zaoferowali relokację do Stanów Zjednoczonych pod nowymi nazwiskami.



15.Julia Skripal wychodzi ze szpitala .

16.Julia Skripal USTAMI SŁUŻB jej wysokości decyduje nie kontaktować się z kuzynką i nie korzystać z pomocy konsularnej Rosji .

17.Nowiczok nie zadziałał z powodu angielskiej mgły .

18.Konto mailowe Julii Skripal było na celowniku specjalistów z GRU od 2013 roku .

19.Okazuje się ,że ,,noviczoka mieli też Czesi"

20.Skripal wychodzi zdrowy ze szpitala .

21.Niemcy też dysponowali ,,noviczokiem"

Argumentacja, że tylko Rosjanie mogli dokonać ataku nowiczokiem został "w pewnym stopniu" zachwiany - powiedział "Mitteldeutsche Zeitung" rzecznik ds. polityki wewnętrznej w klubie parlamentarnym SPD Burkhard Lischka. Zespół dziennikarzy śledczych rozgłośni NDR, WDR, dziennika "Sueddeutsche Zeitung" i tygodnika "Die Zeit" ujawnił, że niemiecki wywiad zagraniczny BND w połowie lat 90. otrzymał od rosyjskiego naukowca próbkę toksycznej substancji. Akcja była tajna, ale wiedział o niej Urząd Kanclerski i niemiecki MON. Naukowiec w zamian domagał się bezpiecznego pobytu dla siebie i swojej rodziny.



Interia-deutsche welle 18 maja 2018

22.Mundial w Rosji i cisza medialna na temat .

23.Według informatora agencji Press Association, atak przygotowało kilka osób. Brytyjskie służby mają być pewne, że to Rosjanie, ale na razie nie potwierdził tego Scotland Yard