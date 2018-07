Koncert Lady Pank na Białorusi odwołany. "Nie pierwszy raz polski rock jest na cenzurowanym"

31.februarius godzinę temu Oceniono 10 razy 0

"Koncert Lady Pank w Grodnie "od dłuższego czasu nie podobał się KGB" - pisze dziennikarz Andrzej Poczobut."



Andrzej Poczobut, to on jeszcze żyje?!



Pamiętam, jak 5 lat temu Łukaszenka chciał go unicestwić i to był Wasz temat numer 1.!

Ale potem" nadeszła" rewolucja godności za Bugiem i Jędruś Poczobut poszedł się ....., no niedomawiać!