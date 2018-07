Donald Trump tłumaczy się po konferencji z Putinem. "Miałem na myśli coś innego"

partia 24 minuty temu Oceniono 19 razy 15

Trampek by się mógł wiele nauczyć od starego cioty z Żoliborza i jego popychl. Na przykład nie wie, ze każdy idiotyzm który się wypowie a potem go żurnaliści przypominają można skwitować, ze cytat został wyrwany z kontekstu. Pisowska erystyka, wszystkie jej chwyty i ciosy powinny być natychmiast opatentowane i sprzedawane idiotom i tyranom na świecie za grubą forsę. Kacap łże szczerze, ale topornie. A nasi mistrzowie w szlachetnej sztuce rżnięcia głupa prezentują poziom wszechświatowy. Trampek dla własnego dobra powinien poterminować jako kapciowy starego cioty, pooglądać ku...zję, poczytać paski dtv, poznać subtelną dialektykę wywodów ojca Tadeusza. I dopiero potem pchać się do Białego Domu.