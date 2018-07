Hawaje: lawa z wulkanu Kilauea spadła na statek z turystami. 23 osoby ranne

radqq pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Trochę wyjaśnień. Turyści nie oglądali erupcji wulkanu, tylko lawę wpływającą do morza. Pod koniec maja w głębi lądu otworzyło się ponad dwadzieścia nowych szczelin plujących lawą. Jedna z nich (szczelina nr. 8) przekształciła się z czasem w nowy krater, z którego wylewa się 100-200 m3 lawy na sekundę. Rzeka lawy długa na 12km po kilku dniach dotarła do oceanu niszcząc po drodze 600 domów i piękną rafę koralową w Kapoho. Od tego czasu delta lawy stale się poszerza i można ją oglądać z powietrza i z morza. Od dawna służby na Big Island ostrzegają, żeby nie podpływać zbyt blisko, bo lawa w zetknięciu z wodą bywa nieprzewidywalna. Chyba ktoś pójdzie za to siedzieć.